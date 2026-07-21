Olay, Barış Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerindeki yeşillik alanda meydana geldi. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Çevrede yoğun olarak iş yerleri ve park edilmiş araçların bulunması endişe yaratırken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden ve çevreye sıçramadan tamamen söndürüldü.

Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.