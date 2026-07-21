Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin taşınması için kurulan eşya taşıma asansörü henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen asansör nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen eşya taşıma asansörü vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.