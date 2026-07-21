Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin taşınması için kurulan eşya taşıma asansörü henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

E7E62668 3Dd0 416D A75F 73Cc0A94F360

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen asansör nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen eşya taşıma asansörü vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ