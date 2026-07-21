Kuracağı yeni siyasi oluşum öncesinde CHP grubuna son kez hitap eden Özgür Özel'in veda konuşması, milletvekilleri tarafından yoğun ilgi gördü. Salonda boş yer kalmazken, toplantıya katılan isimlerin Özel'in liderliğinde kurulacak olan "Yeni Parti" saflarına katılacağı belirtildi.

"YENİ YOLDA HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Özel, veda konuşmasında milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını resmen ilan eden Özel, "Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi.

Özel konuşmasında kendisine destek veren isimleri sayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz, hepimiz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. 'Ben onlarla değilim demeyenler' bizimle birliktedir. Selam olsun Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Antalya’ya. Yolları kapadılar, yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolumuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar."

YENİ PARTİ'NİN KADROSUNDA YER ALACAK 82 İSİM

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:

1.Mahmut Tanal

2.Yunus Emre

3.Hasan Öztürk (Bursa Milletvekili)

4.Umut Akdoğan

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6.Aliye Coşar

7.Murat Bakan

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş

11.Gökçe Gökçen

12.Yüksel Taşkın

13.Bülent Tezcan

14.Gizem Özcan

15.Ayça Taşkent

16.Uğur Bayraktutan

17.Süleyman Bülbül

18.Özgür Karabat

19.Talih Özcan

20.Elvan Işık Gezmiş

21.Deniz Yücel

22.Murat Çam

23.Şeref Arpacı

24.Sibel Suiçmez

25.Ümit Özlale

26.Asu Kaya

27.Burhanettin Bulut

28.Karahan Pala (Bursa Milletvekili)

29.Eylem Ertuğrul

30.İbrahim Arslan

31.Tahsin Ocaklı

32.Özgür Ceylan

33.Özgür Erdem İncesu

34.Gökan Zeybek

35.İsmail Atakan Ünver

36.Ayhan Barut

37.Hikmet Yalım Alıcı

38.Aylin Yaman

39.Veli Ağbaba

40.Ensar Aytekin

41.Ulaş Karasu

42.Melih Meriç

43.Seda Kaya Ösen

44.Aliye Timisi Ersever

45.Süreyya Öneş Derici

46.Mustafa Erdem

47.Orhan Sümer

48.İsmet Güneşhan

49.Cavit Arı

50.Ali Gökçek

51.Bekir Başevirgen

52.Fahri Özkan

53.Talat Dinçer

54.Mehmet Tahtasız

55.Servet Mullaoğlu

56.Namık Tan

57.Ali Mahir Başarır

58.Gökhan Tünaydın

59.Murat Emir

60.Özgür Özel

61.Mühip Kanko

62.Serkan Sarı

63.İzzet Akbulut

64.Yaşar Tüzün

65.Deniz Yavuzyılmaz

66.Turan Taşkın Özer

67.Tekin Bingöl

68.Aşkın Genç

69.Harun Özgür yıldızlı

70.Metin İlhan

71.Aykut Kaya

72.Ednan Arslan

73.Evrim Karakoz

74.Salih Uzun

75.Cemal Enginyurt

76.Gamze Taşçıer

77.Evrim Rızvanoğlu

78.Mustafa Sarıgül

79.Zeynel Emre

80.Nail Çiler

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili)

82. Türkan Elçi