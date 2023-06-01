Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaeli Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaeli Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgiyle katılım sağladığı söyleşide Sigalı, tiyatronun antik tarihinden günümüze nasıl ulaştığını anlattı. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tarihi, misyonu ve amacından da bahseden Sigalı, tiyatronun eğitimde önemli bir yere sahip olduğuna değindi.

TİYATROYA DAİR MERAK EDİLEN SORULAR YANITLANDI

Kartepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Yapıcı Kulaksız ve edebiyat öğretmeni Mustafa Özgül öncülüğünde düzenlenen söyleşide Sigalı, öğrencilerin tiyatroculuk mesleğiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Programda gençlerin sanata olan ilgisi dikkat çekti. Söyleşinin sonunda okul müdürü Kulaksız, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sigalı’ya teşekkür yazısı takdim etti.