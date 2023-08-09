Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Eşmeahmediye Mahallesinden Sakarya Serdivan Kazımpaşa Mahallesine ulaşımın sağlandığı 3,5 km’lik yolda asfaltlama yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yerinde üstyapı çalışmalarıyla yollarda konfor sağlarken alternatif güzergâhlarla da trafik sıkışıklığı ve yoğunluğunun önüne geçiyor. Kartepe Eşmeahmediye Mahallesinden Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesine ulaşımın sağlandığı 3,5 kilometrelik yolda zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması ile Kocaeli’den Sakarya’ya ulaşımda alternatif bir güzergâh olan bağlantı yolunda zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarıyla yol konforu sağlandı. Dolgu ve terasman çalışmalarıyla zemini iyileştirilen Eşmeahmediye- Kazımpaşa bağlantı yolunda plent miks temel ve binder asfalt serim çalışması yapıldı.