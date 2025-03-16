Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelindeki ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalar yürüten ekipler, yeni imar yolları açıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, imar planlarının tamamlanmasının ardından harekete geçti. Ulaşım ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni imar yolları açan ekipler, bir yandan da yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde açılan yeni imar yolunda hafriyat ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başiskele ilçesi Paşadağ Devran Sokak’ta ise yol genişletme ve dolgu işlemleri tamamlanırken, Körfez ilçesinde Sevindikli Barajı’na ulaşımı sağlayan yola da yağmur suyu tahliyesini kolaylaştırmak için 300’lük beton borular yerleştirildi.

Büyükşehir ekipleri, Kartepe ilçesi Ali Fuat Cebesoy Caddesi’nde ve Gülümser Sokak’ta kapsamlı bir iyileştirme ve terasman çalışması yaptı. Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde ise stabilize malzeme serimi yapılarak, yol daha sağlam ve dayanıklı hale getirildi.