Büyükşehir, İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde Akarca Deresi üzerine inşa edeceği yaya köprüsünün kiriş montajını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için durmaksızın çalışıyor. Yeni yollar, köprüler ve raylı sistem gibi yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir, vatandaşların yaya olarak konforlu ulaşıma ulaşması için de çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ne inşa edeceği yaya köprüsünde çalışmalarını hızlandırdı. Vinç yardımıyla yaya köprüsünün kiriş montajını tamamlayan Büyükşehir, diğer imalatları da yerine getirip, en yakın zamanda yaya köprüsünü vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyor.

YUVAM AKARCA VE OTOGARA KOLAY ULAŞIM

Büyükşehir, yaya köprüsünün yapımı için 20 metreküp dayanımı kuvvetli C30 beton ve 19 ton çelik kullanacak. Ayrıca köprünün zeminine 60 metrekare emici süspansiyon özelliğine sahip olan, direnci yüksek, açık hava şartlarına uygun esnek yapıda yumuşak zemin ve hareket yeteneğini kolaylaştırır özellikte tartan kaplama yapılacak. Hanedan Sokağın karşısına gelen hizada yapılan yaya köprüsü Yuvam Akarca ve Otogara yaya ulaşımını sağlayacak.