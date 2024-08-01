İnegölspor, Afyonspor’dan stoper Batuhan Çakır ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Ergül, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımız kapsamında Afyonspor’dan stoper Batuhan Çakır ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Batuhan kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda transfer çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz.”

Batuhan Çakır ise, “İnegölspor gibi bu liglerin önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Hedeflerim var. Hedeflerim doğrultusunda önce İnegölspor’umuza faydalı olmak istiyorum. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ