Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Bilim Merkezinde düzenlenen gökyüzü gözlem geceleri binlerce kişiyi ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Bilim Merkezi, Gökyüzü Gözlem Gecelerine ve sahipliği yaptı. Her yaz döneminde düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik hafta sonu 19.00-24.00 saatleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezinde yapılan etkinlikte Ayın Evreleri, Güneş sistemi Şapkası, El planeteryumu, Origami Roket ve çok daha fazlası çocuklar ve aileleri tarafından ziyaret edildi.

SANAL GERÇEKLİKLE UZAY TURU

Ziyaretçiler planetaryum ile gezegenler ve diğer gök cisimlerini gözlemledi. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde evreni uzayda seyahat eden bir astronot gibi deneyimleyebilme imkanı sunuldu. Ziyaretçiler etkinlikte teleskoplarla birlikte gözlem yaparak Satürn ve Güneş’i yakından gözledi. Etkinliğe katılım sağlayan ziyaretçilere çekilişle sürpriz hediyeler dağıtıldı.