Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlara tahsis ettiği Saygınlar Kulübü’nde “Sağlıklı Yaş Alma” günleri düzenleniyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü sağlıklı yaş alma günleri düzenliyor. Kocaeli’nin eli öpülesi büyüklerine yeni bir sosyal alan sunan merkez, bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan sağlıkla yaş almalarını sağlıyor.

Kocaeli’nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açan Saygınlar Kulübü’nde sağlıklı yaş alma günleri düzenleniyor. Güne şeker ve tansiyon ölçümüyle başlayan Kocaeli’nin büyüklerine burada yaptırılan egzersizlerle daha sağlıklı bir yaşam için destek veriliyor. Sağlık eğitimlerinin verildiği Saygınlar Kulübü’nde vatandaşların her hafta farklı bir konuda bilinçlenmesi sağlanıyor.

DİYABETE DİKKAT ÇEKİLDİ

65 yaş üstü için risk teşkil eden konuların ele alındığı eğitimlerde sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimize diyabet hakkında eğitim verdi. Tip 1 ve tip 2 diyabetin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimde yaşa bağlı hipogliseminin önemine dikkat çekildi. Eğitimlerde şeker ölçümü sonrası değerlerinde anormallik görülen büyüklerimiz, profesyonel destek almaya yönlendirildi. Saygınlar Kulübü’nde şeker ve tansiyon ölçümü ile başlayan gün, egzersizin ardından eğitimle devam ediyor.

65 yaş üstü bireylerde bağımsızlığı korumak, düşme riskini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak ve fiziksel-ruhsal sağlığı desteklemek amacıyla sürdürülen egzersiz programları da hız kesmeden devam ediyor. Büyüklerimizin fiziksel kapasitesi, mevcut hastalıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan programlarda yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerleniyor. Isınma hareketleri ile başlanan egzersizde denge ve güçlendirme çalışmaları ile devam ediliyor.

VATANDAŞ HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

65 yaş üstüne tahsis edilen Saygınlar Kulübü ile il genelinde aktif yaşlanmayı amaç haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin büyüklerine sanattan spora, spordan sağlıklı beslenmeye kadar her alanda destek vermeye devam ediyor. Sosyalleşirken eğlenen, eğlenirken bilgilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar verilen hizmetten son derece memnun olduklarını belirtiyor.