Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hasta Nakil Ambulansı” hizmeti 2024 yılında 48 bin 701 kişiye ulaştı. Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni aramanın yeterli olduğu hizmette vatandaşlar yalnız bırakılmadı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan “Hasta Nakil Ambulans” hizmeti hasta nakilde kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2024 yılında da devam eden anlamlı hizmet için vatandaşların 24 saat önceden 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni araması yeterli oluyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar, en kısa sürede adrese ulaşıyor.

30 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ

2024 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 701 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.

İL DIŞINA DA HİZMET VERİLİYOR

İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetleri ücretsiz sunuyor. İl dışlarında ise Büyükşehir Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2024 yılında 1060 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.