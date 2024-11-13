İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Masal Çocuk Oyun Odaları Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde hizmete başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan; ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebildikleri Masal Çocuk Oyun Odalarının sayısı her geçen gün artıyor. Hayata geçirdiği projelerle annelerin yardımına yetişen İzmit Belediyesi Masal Çocuk Oyun Odaları İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Cumhuriyet Yaşam Merkezi ve Gültepe Gençlik Merkezi’nin ardından Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde de hizmet vermeye başladı.

AİLELER ÇOCUKLARINI GÜVENLE EMANET EDİYOR

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkarak çocuklara fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Masal Çocuk Oyun Odaları ile okul öncesi eğitimden yararlanmayan, sosyalleşme ve sosyalleşerek öğrenme ihtiyacı bulunan, ebeveynlerin işi çıktığında çocuklarını güvenle bırakıp işlerinin bitiminde alabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefleyerek bu doğrultuda hizmet veriyor.