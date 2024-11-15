Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinde deneme sürüşüne katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinde deneme sürüşüne katıldı. Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri eşlik etti. Yüzde 84 ilerleme oranına ulaşan Gebze OSB-Darıca Metrosunda ise geri sayım başladı.

“ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Genel ilerlemesi yüzde 84’e ulaşan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda Başkan Büyükakın deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Ülkemizin bunları yapabiliyor olmasından gurur duyuyorum” dedi.

“BİR BAŞARI HİKAYESİ”

Türk mühendislerin tasarladığı bir metro hattına sahip olmanın heyecanı içinde olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, duygularını şu sözlerle anlattı; “İçinde bulunduğumuz aracı Türk mühendisleri yaptı. Yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz bir araç. Ve bunu Türkiye yapıyor. Ülkemizin bunları yapabiliyor oluşundan gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor.”

“GÜNDE 330 BİN YOLCU”

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nın 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Hattımız günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Trafikteki araç sayısı azalacak ve dolayısıyla şehrin havası daha temiz olacak. Raylı sistemler en güvenli ulaşım sistemlerinden biridir. Metro; konfor, güvenlik ve hız demektir. İnsanlar zamandan tasarruf edecek” şeklinde konuştu.