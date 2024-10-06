Kocaeli’nin kitap fuarının en önemli yazar ve şairleri arasında Kocaeli’nin yetiştirdiği isimler yer aldı. Kocaelili şair ve yazarlar gün boyu söyleşi düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı olarak en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 14. Kez kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi Kocaelili yazarlar ve şairler de Kocaeli’nin kitap fuarında yer aldı.

Fuarın ilk gününde Süleyman Paşa Salonunda Doç. Dr. Gülşen Erdal ‘’Melekler Yayıncılık", M. Latif Bakış ‘’DUSADER", Mesut Nöbetçigil ‘’KOŞYAD", Mecit Ömür Öztürk, Yücel Alpay Demir ‘’KOŞYAD", Hülya Ergün Taşdemir-Tevfika İkiz, Osman Adıgüzel ‘’Darıca Yazarlar Platformu", Rafet Ulutürk ‘’TOYŞAD" okurlarıyla bir araya geldi. TÜSŞAD’ın şiir dinletisinde ise en güzel şiirler okundu.

GÜN BOYU SÖYLEŞİ PROGRAMLARI

Süleyman Paşa Salonundaki söyleşilerde Doç. Dr. Gülşen Erdal ‘’Halıdere Kültürü’’, M. Latif Bakış ‘’Ahlaktan Değere Varoluşsal Yolculuğumuz’’, Mesut Nöbetçigil ‘’Hayat ve Arkadaşlık’’, Yücel Alpay Demir ‘’Çulgur Adlı Eserinin Söyleşisi’’, Hülya Ergün Taşdemir-Tevfika İkiz ‘’Mürekkep Lekelerinden’’ konularını ele aldı. Darıca yazarlar Platformundan Osman Adıgüzel- Abdurrahman Ada- Ali Turan Barniç- Sultan Efendioğlu Ekici ise şiir ve öykü söyleşisinde bulundu. Rafet Ulutürk da ‘’Bulgaristan’daki Türkler’’ konusunu ele aldı.