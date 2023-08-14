Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Zemin Veri Bankası’ Kocaeli genelinde yapılan tüm zemin çalışmalarını bilgisayar ortamına alıyor.KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremin üzerinden 24 yıl geçti.

Deprem Kocaeli’de çok büyük kayıplara yol açtı. Olası afetlerde Kocaeli halkının yaşadıkları binalarda kendilerini güvende hissetmelerini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu bağlamda fay hatlarına ve zemine yönelik kapsamlı araştırma yapan Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Zemin Veri Bankası” ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait zemin etüt bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sayesinde ortak havuzda bir araya getiriyor.

ZEMİN BİLGİ SİSTEMİ

Kocaeli’nin zeminiyle ilgili bütün veriler, gerek ilgili kurumlardan temin edilen gerekse Büyükşehir Belediyesi’ndeki mevcut veriler sayısallaştırılarak elde ediliyor. Böylece Coğrafi Bilgi Sistemi programları kullanılarak verilerin toplanması, işlenmesi, görselleştirilmesi ve analiz edilmesi daha hızlı oluyor. İlgili kurumlardan alınan MTA sıvılaşma haritası, heyelan haritası ve güncellenmiş fay haritası da zemin bilgi sistemine ekleniyor. Böylece deprem ve diğer olası afetlerde etkilenebilecek alanların önceden belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışma kapsamında Darıca, Körfez, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin zemin etüt raporlarının sayısallaştırma işlemi tamamlandı. Gebze ilçesi ile devam eden çalışmaların yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje, afet riski bulunmayan alanların belirlenmesi ve planlanması, çevre koruma planlamalarının yapılması, afet yönetimi ve mikro bölgeleme gibi birçok konuda karar verme süreçlerinin hızlanmasına fayda sağlayacak.

Bu çalışma Kocaeli’nin tamamına uygulandığında yeni yapılan bir etüt için önceki bilgilerden yararlanılacak ve bu sayede maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) NEDİR?

Coğrafi Bilgi Sistemleri, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Buna göre bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp bilgisayara aktarılması, saklanması, değişik bilimsel ve pratik modeller kullanılarak analiz edilmesi, harita üzerinde istenildiği şekilde büyük kâğıtlara çıkartılması, görüntülenmesi, verileri grafiklerle göstererek yine harita üzerine yerleştirilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapılıyor.