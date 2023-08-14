Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç pazarını düzenlemeye yönelik aldığı önlemler ve bu önlemlerin son bir ay içerisindeki etkileri, ikinci el otomobil satışlarının ve fiyatlarının seyrini şekillendiriyor. Bu gelişmeler, otomobil sektörünü ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor.

Bakanlığın aldığı tedbirler sayesinde 'al-satçı' olarak anılan, yatırım amacıyla otomobil alan ve satan kişilerin yerini, gerçek ihtiyaç sahipleri almaya başladı. Bu durum, otomobil alım-satım dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor. Özellikle 'al-satçı'ların yerine gerçek alıcıların gelmesi, daha uzun vadeli ve gerçek kullanım amacına yönelik taleplerin artmasına neden oldu.

Ancak, bu değişim sürecinde fiyatlar düşmeyip sabit kaldı. Talep ve bekleme durumu, fiyatların sabitlenmesine yol açtı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle fiyat istikrarı sağlansa da, fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesi dikkat çekiyor. Satıcılar, fiyatların düşmesi beklentisiyle alıcıları bekletirken, alıcılar da fiyatların düşeceğini düşünerek alımlarını ertelemeye yöneliyor. Bu beklemeler, talebin birikmesine neden oluyor.

Uzmanlar ise biriken talebin, önümüzdeki aylarda ortaya çıkmasıyla birlikte fiyatlarda artış beklediklerini dile getiriyor. Özellikle eylül ayından sonra, talebin canlanmasıyla birlikte fiyatların yükselme eğilimi gösterebileceği öngörülüyor. Bu da, ikinci el araç alımı düşünenler için fiyatların artabileceği bir dönemi işaret ediyor.

İstanbul'daki açık oto pazarlarında da son bir aydır neredeyse hiç hareket olmadığı gözlemleniyor. Satıcılar, ağustos ayında hala satış yapamamış durumda. Ticaret Bakanlığı'nın önlemleri, 'al-satçı'ların yerini gerçek alıcıların almasını sağlasa da, piyasadaki fiyatlar üzerinde belirgin bir düşüş sağlayamadı. Bu nedenle, fiyatların durağan bir seyir izlediği görülüyor.

Özellikle İstanbul Rami'deki açık oto pazarında esnaflık yapan Hüsamettin Yeşil, geçmiş yıllardan gelen deneyimlere dayanarak, benzer bir dönemin yaşandığını ve o dönemde fiyatların bir miktar geriledikten sonra tekrar arttığını dile getiriyor. Şu an ise fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşanmadığını ifade ediyor. Bu noktada da fiyatların durağanlığını vurguluyor.

Diğer bir açık oto pazarında satış yapan Serkan Dadak da benzer bir görüşü paylaşıyor. Fiyatların düşmediğini, bekleme durumunun da alıcıları zorladığını belirterek, sıfır otomobil fiyatlarında sürekli zam olduğunu, bu nedenle de ikinci el araç fiyatlarının artabileceğini öngörüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlarla ikinci el otomobil piyasasında yaşanan bu değişiklikler, sektördeki dengeleri etkiliyor. İkinci el araç platformu Vavacars'ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ise ticaret bakanlığının alınan son adımlarının, benzer dönemlerde yaşanan durgunluğu göz önünde bulundurarak başarılı olduğunu dile getiriyor. Fiyat istikrarının sağlandığını, ancak önümüzdeki süreçte fiyatların düşmesini sağlayacak yeni bir adımın atılmasının beklemediğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, ikinci el araç pazarında yaşanan gelişmeler, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve bu önlemlerin piyasaya etkileri, otomobil alıcıları ve satıcıları için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. İkinci el otomobil fiyatları, talep ve arz dengesine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.