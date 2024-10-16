Kocaelispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Yemek programının ardından sokağa inen Kocaelispor kafilesi, marşlar eşliğinde taraftarlarla birlikte yürüdü.

Kocaelispor yönetimi tarafından Tarihi Kapanönü Hanı’nda yemek organizasyonu düzenlendi. Yemeğe, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra taraftar grup liderleri de katıldı.

Recep Durul: "Ümraniyespor’u gözümüzde büyütmeliyim"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yemek öncesi gazetecilere cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Durul, "Kendi kendimizi sabote etmeyelim. Biz Kocaelispor gibi oynadıktan sonra her takımı yenebiliriz. 18 kez kupalara katılmış, Türkiye’yi temsil etmiş, 1999-2002 yıllarında fırtına gibi esmiş, 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmuş bir takımız. Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı eğer dize getirdiysek Ümraniyespor’u da çok gözümüzde büyütmeliyim. Evet, saygı gösteriyoruz. İyi bir takım, güçlü bir takım" dedi.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Yemekte de söz alan Recep Durul, "Hepimiz Kocaelispor’u sahiplenmiş durumdayız, ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan sonrada yapılacaktır. Buradaki tüm esnafımıza bizleri ağırladıkları ve Kocaelispor sevgisini yaydıkları için teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

Ertuğrul Sağlam: "Bu işi bir kent hareketi haline getirmemiz gerekir"

Sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Allah’a şükürler olsun ki, 15 yıl sonra 1. Lig’de liderliğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde başkanımız ve yönetimimiz ile çok güzel bir toplantı yapıp, 8 haftanın değerlendirmesini yaptık. Şunu çok samimiyetle söylemek istiyorum ki; kulüp içerisinde çok güzel bir bütünlük oluşturduk. Bizim bu işi bir kent hareketi haline getirmemiz gerekir. Tüm kent ile bütünlük oluşturup, sinerji oluşturmamız lazım. Bizim bu bütünlüğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"15 yıllık Süper Lig hasretine bu sene son vereceğiz"

Sağlam, "15 yıllık Süper Lig hasretine bu sene son vereceğiz. Mutlu sona ulaşacağız. Bu ortam için de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Biz bu işi hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Gökhan Değirmenci: "Taraftara iyi oyun izlettirip 3 puan armağan etmek istiyoruz"

Takımın gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunan kaptan Gökhan Değirmenci ise "Bu birliktelik için herkes elinden geleni yapıyor. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Hem taraftarımız hem bizim için güzel bir organizasyon oldu. Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Onun öncesinde biz hem halkla hem de esnafımızla buluşup onları maça davet edeceğiz. İnşallah onlarda maça gelecekler. Daha dolu tribünde lider takımı izleyecekler. Biz de onlara iyi oyun izlettirip 3 puan armağan etmek istiyoruz" dedi.

Kocaelispor’u yemekte ağırlayan esnaf ise "Kocaelispor geldiği için çok mutlu olduk. Onlara özel ilgi gösteriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Onlardan şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.

Taraftarlarla beraber yürüdüler

Kafileye yemeğin ardından bando takımı da eşlik etti. Yemeğin ardından sokağa çıkan yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla beraber marşlar eşliğinde yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, renkli görüntülere de sahne oldu.