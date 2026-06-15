İbrikdere ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ulaşım konforunu artırmak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İbrikdere Mahallesi'ndeki 110. ve 124. sokaklarda asfaltlama yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Hurmalı Sokak'ta da yenileme işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin program dahilinde devam ettiğini belirtti. Kocaman, 'Kartepe'nin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadesini kullandı.