Düzenlenen imza törenine bağışçı Bilge Arıç’ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı.

Sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı hayırsever Bilge Arıç’a teşekkür eden Vali Ayyıldız, imzalanan protokolün Bursa ve İnegöl için hayırlı olmasını diledi.

Yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte Fatih Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlenmesi hedefleniyor.