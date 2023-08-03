30 Temmuz'da Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen bir olayda, metroya binen bir kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Yaşanan olay, metrodaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadın, eşinden evinin anahtarını istedi ve yanındaki kadına yönelik tepkisini şiddetli bir şekilde dile getirdi. Bağırarak kocasına seslenen kadın, "Ver o anahtarı. Bu yüzden mi beni öldüreceksin? Evin anahtarını ver, bir daha o eve giremeyeceksin. Kurban olduğum Allah'ım, gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" şeklinde konuştu.

Kadının konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini tanıdığı anlaşılıyordu. Ayrıca, "Senin kocanı da arayacağım. O çocuğu senden alacak bundan dolayı." diyerek tepkisini daha da artırdı.

Metro kapısının önünde duran kadın, bu sözler üzerine arkasını dönerken, anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.