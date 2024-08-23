İnegöl’de Kocatepe Ortaokul öğrencileri, LGS'de büyük bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre 63 öğrenci nitelikli okullara yerleşti.
LGS sonuçlarına göre Kocatepe Ortaokul’dan Fen Lisesine 23, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesine 16, Fevzi Başaran İmam Hatip Lisesine 9, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesine 8, İnegöl Spor Lisesine 6 yerleştir.
Okul idaresi, gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencileri kutlarken, yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dilediler.
Muhabir: şerife öz