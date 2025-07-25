

Ülkenin en büyük orman yangınlarından biri olan Bilecik Osmaneli’nde yangını söndürme çalışmaları devam ederken, günlerdir alevlerle boğuşan kahramanlarda ödüllendirilmeye başlandı.

Büyük bir seferberliğin başladığı yangın felaketi için çevre il ve ilçelerden akın akın insanların yardıma koştuğu yangın felaketinde alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Genci yaşlısı demeden alevlerle boğuşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, bölge il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, köylüler ve gönüllü vatandaşlarda destek veriyor.

Bir yandan bu çalışmalar sürerken diğer yandan Köfteci Yusuf firması Osmaneli ilçesinde bulunan şubesinde yangın söndürme ekiplerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor. 1 Haftadır tüm kapılarını yangına müdahale eden ekiplere açan Köfteci Yusuf bu davranışıyla büyük alkış topladı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK