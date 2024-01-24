Sürekli eleştirilerin hedef noktası haline getirilen Köfteci Yusuf, Türkiye’nin en ucuz yemek restorandı olma unvanını sürdürüyor. Bursa’nın ülkeye yayılan en büyük markası olan Köfteci Yusuf hakkında yapılan haberlerle sistematik bir şekilde başlatılan kampanyalar devam ederken, zam üstüne zam yapan diğer işletmelerde fiyatlar cep yakmaya başladı.

Köfteci Yusuf’ta 120 TL’ye satılan kahvaltı tabağı, İnegöl ve Bursa’nın bir çok mekanında 200-250 TL arasında, yine Köfteci Yusuf’ta 200 gramlık köfte 140 TL’ye satılırken diğer mekanlarda bu fiyat 250-300 TL’den satılıyor.

Köfteci Yusuf’ta 50 TL’ye satılan tatlılar diğer mekanlarda 80-120 TL arasında satılırken, içecek fiyatlarında ki büyük farklılık dikkatlerden kaçmıyor.

İnegöl ve Bursa’da açılan kafelerde çay fiyatları 25-35 TL arasında satılırken, kahve fiyatları 60-90 TL, tek kişilik pasta fiyatları 90-160 TL arasında satılıyor.

Köfteci Yusuf’ta sınırsız verilen çaydan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Halen en ucuz işletme unvanını koruyan Köfteci Yusuf’a bu eleştiriler yapılırken, bir bardak çaya bile 35 TL isteyen işletmeler için eleştiri yapılmaması dikkat çekiyor. Vatandaşlar kafelerinde denetlenmesini istiyor.