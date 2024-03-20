İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4 Mart 2006'da Türk Patent Enstitüsü'nden Coğrafi işaret tescili alınan İnegöl köftesi, diğer köftelere nazaran tadıyla hep ön plana çıktı.İlçenin adının tanınmasına büyük katkı sağlayan İnegöl köftesi, onlarca yıldır bölgeden geçen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka tattıkları yemek türü oldu.

Ünü ülkeye yayılınca 1990 yıllarda fırsatçılar tarafından farklı şehirlerde açılmaya başlanan İnegöl Köftecileri yeterince ilgi görmedi. Buna rağmen günümüze kadar halen açılmaya devam eden İnegöl Köfte mekanları bir türlü İnegöllü ustaların yaptığı köftenin tadını tutturamadı.

Son zamanlarda ise bu furyaya ünlü gıda markaları da eklendi. Gerek şekli, gerekse de tadıyla İnegöl köftesinin yakından bile geçmeyen ürünler zincir markaların dondurulmuş ürünler stantlarında satılmaya başlandı.

İnegöl Köftesinin bugüne kadar İnegöl’de özel firmalar tarafından markalaştırılmaması hep merak konusu olurken, bu durum ilçe halkının da ilgisini çekiyor. İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Odası’nın bu duruma el atmasını isteyen vatandaşlar, “Köftemizi gerçek şekli ve tadıyla biz üretelim. Biz şoklayıp, paketlemesini yapalım. Bizim adımızla milyonlarca TL’lik ticaret yapılıyor. Bunu niye biz yapmıyoruz. Bizden başka herkes İnegöl köftesine sahip çıkmış ama bizim bir markamız bile yok” diyorlar.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ