Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Kadın Sanat Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin oluşturduğu 4 binden fazla el emeği eserin yer aldığı 'Köklerden Gelen Zarafet' sergisi ziyarete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Kadın Sanat Merkezlerinde eğitim alan 4 bin 34 kursiyerin el emeği ile oluşturulan Geleneksel El Sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu. Osmanlı motifleri işlenerek kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan 4 binin üzerindeki eserden oluşan 'Köklerden Gelen Zarafet' isimli sergi 3-15 Haziran tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

'4 bin 34 kursiyerimizin hazırladığı eğitim aldığı ve ustalaştığı bir işten bahsediyoruz'

Serginin açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Gerçekten güzel bir sergideyiz, 4 bin 34 kursiyerimizin hazırladığı eğitim aldığı ve ustalaştığı bir işten bahsediyoruz, Kadın Sanat Merkezi'nde 68 farklı branşta kurslarımız var, biz göreve başladığımızda bu kurs sayısı 40'a yakındı. Biz göreve başladığımız gün itibariyle hem kurs sayımızı hem kursiyer sayımızı artırmak istedik ve her geçen gün artırmak istiyoruz. Çünkü topluma, gence, yaşlıya, kadına yatırım yapmak istiyoruz, Gaziosmanpaşalı hanımefendilerin kendilerini geliştirmelerini, maddi manevi her anlamda yanlarında olmak istiyoruz. Dolayısıyla her biri birbirinden güzel sanat eserlerini sergiliyoruz. Bunlar Gaziosmanpaşalı hanımefendilerin ürettiği sanat eserleri, çok kıymetli ve başarılı eğitmenlerimiz ve hocalarımızın her birine teşekkür ediyorum. Onların emekleri de bu anlamda çok büyük. İnşallah her geçen gün kurs ve kursiyer sayımızı artırarak devam edeceğiz. Bu alandaki eserlerin bir kısmını sıfır atık kapsamında müdürlüğümüzün sokaktan ve çöpten aldığı eşyalar üzerinden tekrar bir dönüşüme uğrayarak sanat eserine dönüşmüş hallerini görüyoruz. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Gaziosmanpaşalı hanımefendilerin emeklerine sağlık biz biliyoruz ki kadının elinin değmediği yerde güzellik olmaz, kadınlar iyi ki var' dedi.