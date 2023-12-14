Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde sıkça tartışmaya neden olan kokoreç lezzeti, Fransız kökenli organizasyonda Geleneksel Mutfak kategorisinde tek şapka ödülü alarak adeta taç giydi. Kokoreç ürünü ile ödüle layık görülen Erdal Aslanboğa, ‘şapka’ ödülünün gastronomi açısından büyük bir önemi olduğunu söylerken, kokoreçin Avrupa Birliği’ne hayırlı olmasını diledi.

14 ülkede faaliyet gösteren Gault-Millau organizasyonu, Türk mutfağını gastronomi haritasına ekleyerek 2024 yılı rehber ödüllerini açıkladı. Bu ödüller arasında Geleneksel Mutfak dalında ilk defa bir kokoreç restoranına verilen ödülü Erdal Aslanboğa kazandı.

Kokoreç, Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde sıkça konuşulan bir lezzet olarak biliniyor. Ancak, Fransız kökenli bir organizasyon tarafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde, Geleneksel Mutfak kategorisinde Erdal Aslanboğa tek şapka ödülü kazandı. Balıkesir kuzusunun eşsiz lezzetinden ilham alan Erdal Aslanboğa, Fransız kökenli bir organizasyondan aldıkları ödülle gururlu olduklarını ifade etti. Kokoreçin ödül alması, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda Avrupa Birliği uyumu açısından da önem taşıyor. Aslanboğa, "Bu ödül, kokoreçin Avrupa Birliği içindeki tartışmalara son noktayı koyacaktır. Fransız bir organizasyon, Balıkesir kokoreçine ödül veriyorsa, demek ki kokoreç de Avrupa Birliği’nin damak zevkine girmiştir. Bu, bizim için büyük bir zafer" dedi.