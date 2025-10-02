Sultangazi Belediyesi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3 boyutlu maket yapım atölyesi etkinliğinde baba ve çocuklar keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Atölye etkinliğinde çocuklar, babalarıyla birlikte 3 boyutlu maket yaptı. Ahşap bloklar birleştirildikten sonra minik eller tarafından boyandı. Etkinlikten minikler kadar babalar da keyif aldı.

"Atölye etkinliklerine devam"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Hizmet binalarımızda sık sık anne çocuk etkinlikleri düzenliyoruz. İstedik ki babalarımız da bu etkinliklere katılsın, çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirsin, günlük hayatın yoğun temposuna ara versin. 3 boyutlu maket atölyemizde parçaları birleştiren baba ve çocuklarımız ortaya çıkan maketleri boyayarak hayal dünyalarını da dışa vurdu. Maketler de bu güzel günün anısı olarak çocuklarımızda kaldı. Atölye çalışmalarımıza farklı gruplarda yapmaya devam edeceğiz" dedi.