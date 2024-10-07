Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı’ndan terhis olan askerler, her ay bir şehit ailesini ziyaret ederek, şehitler için dua etme geleneğini sürdürüyor. Bu ayki ziyaretleri, 6 Mayıs 1989’da Tunceli’de teröristler tarafından şehit edilen Sedat Çakır için gerçekleştirildi.

Erciyes Mavi Kartallar Derneği 1975 yılları ile 1990 yılları arasında Kayseri’de vatani görevini tamamlamış, 250’ye yakın grup üyesi ile birlikte, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde bulunan şehit Sedat Çakır’ın kabrini ziyaret etti. Ziyaret öncesi köy camiinde bir araya gelen grup, öğle namazını köylü vatandaşlarla hep birlikte kıldı.

Namaz sonrası, köy mezarlığına doğru “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak ve tekbirler getirerek yürüyen grup, açtıkları dev Türk bayrakları ile duygusal anlar yaşattı. Şehit Sedat Çakır’ın kabrinde Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Şehidin annesi Refiye Çakır evinde ziyaret edilip elini öperek dua edip, Komando marşı söylediler.

Kayseri’de görev yapmış Emekli Topçu Albay Osman Kahraman programda basın mensuplarına “Eski komandolar buraya gelmişler, çok güzel bir tören yaptılar, şehidimizin kabri başında mevlit okudular, yemekte komando andını söylediler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Şehidimizi bu şekilde anmaları şehitlerimizin yaşamasına sebep olmaktadır. Hepsine buraya gelen bütün komandolara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Rabbim bize şehitliği nasip etmedi”

Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan ise “Kayseri Havacı Tugayında askerlik yapmış paraşütçü komandoların bu gün aziz şehidimiz Sedat Çakır kardeşimizin Bilecik Pazaryeri Sarıdayı köyünde kabri başında dualarla andık. Bizler her aybaşı bir ilimizde bir şehidimizin ziyaret etmek, ailemizin ellerinden öpmek, eli öpülesi analarımızın, babalarımızın şehit annelerimizin, kardeşlerimizin ellerini öpmek için buralardayız. Biz vatan için bayrak için her daim hazırız. Rabbim bize şehitliği nasip etmedi, ama kardeşlerimize nasip etti. Allah bizleri de onların yolunda şehitlik makamına erdirsin. Sarıdayı köyüne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada çok gururlandırdılar, Ankara’dan Kütahya’dan Bursa’dan Afyon’dan abilerimiz kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Program, yapılan yemek ikramı ile son buldu. Bu anlamlı etkinlik, şehitlere olan vefanın bir göstergesi olarak katılımcılarda derin bir duygu bırakırken programa Pazaryeri ilçesinden Şehit yakınları gaziler ve İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak katıldı.