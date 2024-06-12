Yunanistan'da art arda üç deprem yaşandı. Evritania, Karditsa ve Achaea kentlerinde sırasıyla 3.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Bu depremler, Türkiye'nin bazı bölgelerinde de hissedildi.

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Komşu Ülkede Peş Peşe Sarsıntılar

AFAD'ın bildirdiğine göre, Yunanistan'da ilk deprem saat 20.55'te Evritania'da 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

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Ardından saat 21.00'da Karditsa, 4.2 büyüklüğünde sarsıldı. Üçüncü ve en büyük deprem ise saat 22.08'de Achaea'da 4.3 büyüklüğünde oldu.

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Muhabir: MURAT AVCI