Yunanistan'da art arda üç deprem yaşandı. Evritania, Karditsa ve Achaea kentlerinde sırasıyla 3.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Bu depremler, Türkiye'nin bazı bölgelerinde de hissedildi.

Komşu Ülkede Peş Peşe Sarsıntılar

AFAD'ın bildirdiğine göre, Yunanistan'da ilk deprem saat 20.55'te Evritania'da 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Ardından saat 21.00'da Karditsa, 4.2 büyüklüğünde sarsıldı. Üçüncü ve en büyük deprem ise saat 22.08'de Achaea'da 4.3 büyüklüğünde oldu.