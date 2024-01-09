Edinilen bilgilere göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümü Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan 73 yaşındaki Fehmi Zafer Heperler olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ölen Heperler’in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.