Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkıp takla atması sonucu İsmail Yılmaz (69) ve Naile Yılmaz (67) hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5 kilometresindeki Kayı köyü kavşağında meydana geldi.

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Yılmaz'ın (40) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ABT335 plakalı otomobil, hazır beton firmasının girişindeki menfez bendine çarptı.

Kazada 69 yaşındaki İsmail Yılmaz ve 67 yaşındaki Naile Yılmaz hayatını kaybederken, sürücü Kasım Yılmaz (46) ile Yasin Yılmaz (46) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail ve Nair Yılmaz'ın cenazeleri, savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.