Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi' programı, Bursa'ya 12 farklı şehirden gelen 15 deneyimli itfaiyeciye gerçek hayatta karşılaşabilecekleri zorlu durumlarla başa çıkmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Bu eğitim, TBB'nin amacını taşıyor ve deneyimli itfaiye ekiplerinin bilgi ve tecrübelerini diğer illere aktararak ülke genelinde itfaiye hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ev sahipliği Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor ve katılan itfaiyecilere gerçek yangın ve kurtarma senaryolarını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Hakkari, Uşak, Yalova, Batman, Zonguldak, Amasya, Erzincan, Şırnak, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sinop'tan gelen 15 itfaiyeci, Küçükbalıklı'daki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yoğun bir 3 haftalık eğitime tabi tutuldu. Eğitim merkezinde, yangın söndürme, araç kazalarında kurtarma operasyonları, yüksek yerlerden halatla iniş gibi zorlu senaryolarla karşılaşan itfaiyeciler, aynı zamanda Uludağ'da gerçekleştirilen su kaydırakları ve Mustafakemalpaşa'daki şelalelerde yaralı kurtarma, Karacabey Boğazı'nda ise temel cankurtaran eğitimlerine katıldılar.

Bu ilk aşama, toplamda 3 kur sürecek olan eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanan ilk bölümü oldu. Bu program, ülke genelinde itfaiyecilerin profesyonelliklerini artırarak halkın güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.