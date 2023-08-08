Site sakinlerinden Bilal Köse, üst kat komşusuyla yaklaşık 2 yıldır devam eden rahatsız edici olaylar yaşadıklarını belirtti. Köse, komşusunun sürekli basit meselelerden dolayı kendilerini rahatsız ettiğini ve bu rahatsızlığın kanıtı olarak evinin girişine güvenlik kamerası taktırdığını ifade etti. Ancak komşusu, bu kameraları da kırarak şiddet uygulamış.

Bir tartışmanın ardından polis merkezine ifade vermek üzere giden Bilal Köse'nin anlattığına göre, kendisi ve kızı eve döndüklerinde üst kat komşusuyla birlikte boksörlük yaptığı iddia edilen bir arkadaşı tarafından apartman girişinde saldırıya uğramışlar. Bu saldırı sonucunda hem Köse hem de kızı darp edilmiş. Beyza Nur Köse, saldırıyı "Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular." şeklinde anlattı. Beyza Nur, hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu ve saldırganların hak ettikleri cezayı almasını istediğini belirtti.

Olayın görgü tanıklarından Kadir İzci, sürekli olarak komşularıyla yaşanan kavgaları ve saldırıları gözlemlediğini paylaştı. Komşularının gece geç saatlerde gürültü yaptığı gerekçesiyle sık sık kapıya dayandığını ve hatta ellerinde bıçakla tehditlerde bulunduğunu ifade etti. İzci, olayın yaşandığı gün komşularının önce geldiğini ancak bu kadar ciddi bir saldırının gerçekleşeceğini tahmin etmediklerini dile getirdi. Apartmanın diğer sakinlerinden Yasin Şafak da yaşanan kavgayı anlattı ve ablasının saldırganlar tarafından dövüldüğünü söyledi. Şafak, diğer komşuların gelmesiyle saldırganların kaçtığını belirtti.

Olayın mağdurları ve tanıkları, yaşanan saldırı sonucunda özellikle çocukların ve ailenin güvenliğinin tehlikede olduğuna vurgu yaparak, bu tür saldırıların ciddi şekilde cezalandırılmasını istediler. Nevşehir'in Nar beldesinde meydana gelen olayda, apartman sakinleri, sürekli devam eden rahatsızlık ve saldırıların son bulmasını ve güvenli bir yaşam sürdürebilmek için gereken önlemlerin alınmasını talep ettiler.