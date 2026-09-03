Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasa beklentileri, ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,86 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,52'ye gerileyeceği yönündeydi. Böylece açıklanan veriler ekonomistlerin tahminlerine oldukça yakın gerçekleşti.
Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,49 olarak hesaplandı.
TÜFE, bir önceki ay olan temmuzda aylık bazda yüzde 1,78 oranında artmıştı.
Kaynak: TÜİK