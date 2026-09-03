Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir sonraki maaş zammında baz alınacak ikinci oran da netleşmiş oldu.

TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu ağustos ayında aylık yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 27,83 şeklinde kaydedildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, altı aylık enflasyon oranları çerçevesinde ocak ve temmuz aylarında zamlanıyor. Ocak-haziran periyodunda ölçülen enflasyon temmuz zammını tayin ederken, temmuz-aralık rakamları ise ocak ayında yapılacak artışı şekillendiriyor.

Bu sebeple ağustos ayı enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları maaş zammının hesaplanmasında kullanılacak ikinci veri olarak kayıtlara geçti.

2 aylık kümülatif enflasyon hesabı nasıl şekillendi?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ve Ağustos aylarını içine alan 2 aylık kümülatif (birleşik) enflasyon oranı yüzde 3,65 seviyesine ulaştı.

Kesinleşmiş zam oranı, aralık dönemine dek hesaplanacak enflasyon verilerinin duyurulmasıyla beraber altı aylık toplam rakam üzerinden belli olacak.

Yılın ilk yarısında zam oranı ne kadar olmuştu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam oranları kesinleşmişti.

TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 şeklinde gerçekleşirken, altı aylık enflasyon ise yüzde 6,09 olarak ölçülmüştü.

Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,09 zam yansıtılmıştı. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ilave edilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında toplam yüzde 13,52 oranında zam almıştı.