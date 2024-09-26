KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın, kısa sürede çatıya sirayet etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi’ndeki 3 katlı binanın kömürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte çıkan yangın kısa sürede çatı katına ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise itfaiye ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.