SUBÜ’nün proje yöneticisi olduğu ‘Dijital İkiz Bölge Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri için Diyalog ve Kalite Güvencesi Desteği’ başlıklı projenin uluslararası ekibi Viyana’da bir araya gelerek yol haritasını belirledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) proje yöneticisi olduğu, Avrupa Birliği (AB) destekli ‘Dijital İkiz Bölge Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri için Diyalog ve Kalite Güvencesi Desteği’ (Digitaltwin4peds) başlıklı TÜBİTAK 1071 projesinin uluslararası ekibi, Viyana’da bir araya geldi. İki gün süren toplantıya Avusturya, İsveç ve Türkiye’den katılan ‘yaşayan laboratuvar’ uzmanları ile akademisyenler; çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Toplantıda pozitif enerji bölgelerine yönelik dijital ikizler geliştirme hedefi için sonraki aşamada atılacak adımlar belirlendi.

SUBÜ’yü temsil eden Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Serdar Geçer, toplantının sürdürülebilir kentsel gelişim için yenilikçi çözümler üretme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladılar. Proje, enerji verimliliği ve daha yaşanabilir şehirlerin oluşturulması hedefiyle yürütülüyor.