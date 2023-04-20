Bağlarbaşı Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan 54 S 3037 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada İlhan İnal ve Recep Hasancık hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.