Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Çakırpınaköy yolu, Çakırpınar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki 11 ABK 038 plaka otomobil sürücü Ömer B., Çakırpınar Köprüsü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak yolun sağında bulunan toprak bariyere vurup, ardından takla atarak devrildi. Kazada araç sürücü Ömer B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.