Provey Türkiye Direktörü Veysel Dayı,, Bursa'da 2021 yılında gayrimenkul sektörüne girdiklerini belirterek, bu sektörde güzel işler yaptıklarını ve giderek büyüdüklerini anlattı.

Dayı, 2 yıl öncesine kadar arazilerin, arsaların çok hareketli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "100 işlem yapılıyorsa 70'i arazi ve arsa yüzde 15-20'si konut satımı ve geri kalanı kiralamaydı. Şimdi tam tersi durum var. Konut arsanın yerine geçti. Her 100 satıştan 70'i konut oldu ve yatırımda ilk sırayı aldı. Yüzde 15-20'si ise arazi oldu. Konuta talep giderek artıyor ve bu talep fiyatları da yukarı taşıyacaktır. Nilüfer Özlüce bölgesinden örnek verelim; şu anda 5-6 milyon lira bandında olan eski 3 artı 1 dairelerin 1,5-2 yıl içinde 10 milyon lirayı geçmesini bekliyoruz."

Faizlerin düşüşünün konuttaki hareketliliği artıracağına dikkati çeken Dayı, "Faizdeki para çıkınca konuta akacaktır diye bekliyoruz. Türkiye'de ciddi bir para var ve önemli bölümü mevduatta tutuluyor. Faizler düştüğünde para serbest kaldığında konut daha hareketli olacaktır." diye konuştu.

Dayı, 2000 yılından bu yana konut kadar kazandıran olmadığını belirterek, "Bu yüzden en güvenli liman konuttur. Konuta yatırım yapan kaybetmez. Şu anda parası olan için konut açısından en iyi dönemdeyiz. Yatırım düşünenler fazla beklemesin" ifadesini kullandı.

Gayrimenkul sektöründe aranan, tercih edilen ve güvenilen firma olduklarını dile getiren Dayı, sadece Bursa'da 33 bayilik teklif aldıklarını kaydetti.

Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Eskişehir, Samsun, Bolu ve Antalya'dan da bayilik teklifleri geldiğini aktaran Dayı, "Ülke genelinde büyümeyi planlıyoruz. Bu işi doğru ve güzel yapıyoruz" dedi.

