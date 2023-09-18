Konut Kredisi alırken bankaların oyununa gelmeyin…

Müşteri her zaman haklıdır

Konut kredisi alırken tüketicinin bilmesi gereken en önemli şey, bankanın krediyi satmaya çalışmasıdır. Kredi size karşılıksız verilen bir para değildir. Aksine bankanın çok yüksek kâr ile sattığı bir üründür. Kredinizi alırken de, öderken de aslında bankaya kazandırdığınız büyük parayı düşünün ve hem hakkınızı olumsuz davranışlarında arayın hem de pazarlık yaparak satılan ürünü daha ucuza almaya çalışın.

Banka Şubeleri Bağımsızdır

Bütün banka şubeleri aslında bankanın kendi içinde bağımsız ofisleridirler. Aynı bankanın bir şubesinden aldığınız faiz oranı ve masraflar bir diğerine göre farklılık gösterebilir. Bu, şubenin satış koşullarına göre değişen bir durumdur. Bunun yanı sıra özellikle refinansman yaparken, bir bankanın başka subesine de gidip fiyat almayı unutmayın.

Her zaman pazarlık yapın

Bankaya her koşulda çok para kazandıracağınızı bilin ve bu yüzden hem faiz oranlarında hem de masraflarda banka ile pazarlık edin. Size verdikleri fiyatın altında mutlaka belirledikleri taban fiyatları vardır. Pazarlık ederek bankanın taban fiyatlarıyla kredinizi kullanabilirsiniz.

Faiz puanlarının krediniz üzerindeki etkisi

Pazarlık yapın ve oranların kredinizi nasıl etkilediğini göz ardı etmeyin… Örneğin 100.000 lira kredi alacaksınız ve banka size 0,91 faiz oranını öneriyor. Krediyi 100 ay olarak aldığınızda geriye ödediğiniz para yaklaşık olarak 153.000 TL. Bu krediyi aynı şartlarda 0,90 faiz oranıyla almış olsanız 152.000 TL olarak geri ödeyecektiniz. Faiz oranlarındaki 0,01 lik bir değişme bile kredi miktarınızda büyük değişmelere yol açıyor.

Bu arada geriye öderken arada verdiğiniz 52.000 TL lik fark bankanın kasasına kalan para. Bankalara kazandırdıklarınızı düşünün ve devamlı size en iyi hizmeti sunmalarını sağlayın…