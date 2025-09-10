Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde güz dönemi kayıtları başladı. 14 Eylül’e kadar sürecek kayıtlar, “bilgehane.konya.bel.tr” adresinden yapılabiliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde güz dönemi kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerdeki eğitimlerin ve etkinlerin yeni dönemde de öğrenciler için çok faydalı olacağını belirtti.

Merkezde 13, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 22 Bilgehane’nin 16 Eylül tarihinde eğitimlere başlayacaklarını ifade eden Başkan Altay, “Yeni eğitim döneminde de Bilgehanelerimizde öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Alanında uzman eğitmenlerimizle, çağın gerekliliklerine uygun içeriklerle ve güvenli ortamlarımızla çocuklarımızı en güzel şekilde karşılamaya hazırız. Konya’mızın yarınları olan evlatlarımızı Bilgehanelerimize bekliyoruz. 4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha bilinçli ve daha donanımlı bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Kayıtların 14 Eylül’e kadar devam edeceği, yeni öneme ise 16 Eylül Salı günü itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Bu arada sayısı her geçen gün artan Bilgehaneler arasında bu dönem yeni binasıyla Ereğli Bilgehane ve Beyşehir Bilgehane'nin güz dönemi ile birlikte kapılarını ilk öğrencilerine açacağı duyuruldu.