Konya’daki hafızlık öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul tarih gezilerine katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, özellikle çocukların ve gençlerin milli-manevi duygularla yetişmesini önemsediklerini söyledi.

“Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında 31 ilçedeki tüm 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenledikleri İstanbul gezisini bu kez de Konya’daki Kur’an kurslarında hafızlığını tamamlayarak icazetini alan ve hafızlık eğitimlerine devam eden öğrenciler için gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etme çabası içerisindeyiz. Çocuklarımızın bu tür faaliyet içerisinde bulunmaları bizim için en büyük mutluluklardan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlatlarımızın yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrencilere eşlik eden Konya İl Müftüsü Ali Öge de çalışma dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür ederek, İstanbul’u gezme fırsatı bulan öğrenciler de mutlu olduklarını söyledi.

Selçuklu Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda dualar eşliğinde Konya’dan yola çıkan öğrenciler; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret ederek katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’un güzelliklerini yakından gördü.