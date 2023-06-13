Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehit Fikret Son’un şahadetinin yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Bu anlamlı ziyaret, Şehit Fikret Son’un ailesine olan saygı ve minnetin bir ifadesi olarak yapıldı. Ekipler, şehit Fikret Son’un ailesini ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. Bu samimi buluşmada, şehidin ailesine destek ve moral vermek, onların yanlarında olduklarını hissettirmek amaçlandı. Ziyaret sırasında, şehit Fikret Son’un ailesiyle birlikte duygusal anlar yaşandı. Aile fertleriyle yapılan samimi sohbetlerde, şehidimizin fedakârlığı ve vatanseverliği vurgulandı. Aynı zamanda, aileye her türlü yardım ve desteğin sağlanacağı belirtildi. Bu tür etkinlik, şehitlerin anılarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak adına düzenlendi.