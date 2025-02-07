Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından gerçekleştirilen "Yüksek Güç Roket Eğitimi" sona erdi. Katılımcılar, roketçilik ve havacılık tutkunlarını bir araya getiren eğitimde, orta ve yüksek irtifa roketleri tasarlayıp üreterek gerçek bir fırlatma deneyimi yaşadı.

Eğitim sürecinde, katılımcılar OpenRocket yazılımı ile roket tasarımını öğrendikten sonra, Kapsül Teknoloji Platformu’nda roket üretim sürecini tamamladılar.

Teorik ve pratik eğitimlerin ardından, program Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde yapılan fırlatma etkinliğiyle son buldu.

Etkinliğe katılan özel konuklardan biri de TEKNOFEST şampiyonu ve Gökova Havacılık ve Uzay Kulübü'nün kurucusu Can Gökovalı oldu.

Gökova Roket Takımı’nı oluşturarak, Roketsan sponsorluğundaki yarışmalarda Türkiye birinciliği elde eden isimlerden biri olan Gökovalı, etkinlik süresince katılımcılara roket tasarım süreçleri, fırlatma teknikleri ve mühendislik aşamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Hatırlanacağı gibi Gökovalı, daha önce TEKNOFEST yarışmalarında dereceler elde eden takımlara rehberlik etmiş, özellikle gençlerin roket mühendisliği ve havacılık alanında kendilerini geliştirmelerine öncülük etmişti.