Konya'da 6 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları’nı ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerle bir araya gelerek antrenmanlarını izledi.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyal becerilerini artırmaları amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Bu yıl 6 bin 300 öğrencinin katıldığı eğitimleri yerinde ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporcularla buluştu.

Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın 12 farklı spor tesisinde; voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk olmak üzere toplam 10 farklı branşta sürdürülen antrenmanları yerinde izledi. Öğrencilerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi alan Başkan Kılca, çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaz Spor Okulları’nın sadece bir yaz etkinliği olmadığını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, bu eğitimlerin aynı zamanda genç yeteneklerin keşfedilerek spora kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Kılca, branşlarında başarı gösteren öğrencilerin Karatay Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında daha profesyonel bir spor eğitimine yönlendirildiğini ifade etti. Yaz Spor Okulları’nın her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale geldiğini kaydeden Başkan Kılca, “Spor; çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimi için çok önemli. Karatay Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yaz boyunca çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz’ diyen Hasan Kılca, “Hocalarımız sadece spor eğitimi vermekle kalmıyor; aynı zamanda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak rehberlikte bulunuyor. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlamak. Belediye olarak her zaman onların ve ailelerinin yanında olacağız" dedi.