Konya Selçuklu Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Bayram süresince acil müdahale ekipleri 24 saat boyunca görev başında olacak.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’nun simge mekanları olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Selçuklu Seyir Tepesi bayramın 2. gününden itibaren açık olacak.

Selçuklu Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi tüm önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV BAŞINDA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Arefe Günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 100 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 35 çöp aracı, 12 yol süpürme aracı, 9 kepçe, 12 kamyon ve 190 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak. Ayrıca cami çevrelerinin parfümlemesi yapılacak.

Bayramın 1,2,3 ve 4. Günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 16 kepçe, 2 greyder,1 sanko, 18 kamyon, 16 arazöz, 3 traktör, 2 vidanjör, 12 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 425 personelle 7/24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 1700 personelle hizmet verilecek. Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.

SELÇUKLU’DA CAMİLER DE BAYRAMA HAZIR

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bayram hazırlıkları çerçevesinde vatandaşların temiz ve hijyenik ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçede yer alan tüm camilerin çevre temizliğini yaparak bahçelerini gül suyu ile yıkıyor.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAM MESAİSİNDE

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7/24 devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

KURBAN KESİM YERLERİ BAYRAMA HAZIR

Bayram öncesi hazır hale getirilen kurban kesimi yapılabilecek yerler şu şekilde belirlendi;

Selçuklu Kurban Pazarı Büyükkayacık Mah. Aliya İzzet Begoviç Cad. Atış Poligonu Yanı, Binkonut Semt Pazarı Şeyh Şamil Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu Yanı, Hocacihan Semt Pazarı Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi, Binevler Semt Pazarı Selahattin Eyyubi Mahallesi Kutbilcihan Caddesi Yelda Cami Civarı, Fatih Sultan Mehmet (Uğurlu) Semt Pazarı Işıklar Mahallesi Çevreyolu Caddesi Dedeman Karşısı, Sakarya Semt Pazarı Sakarya Mahallesi Vezirhan Caddesi Sakarya Mahalle Muhtarlık Karşısı, Yazır Semt Pazarı Yazır Mahallesi Umutlu Sokak No:11, Aydınlıkevler Semt Pazarı Aydınlıkevler Mahallesi Akköprü Sokak Ayşe Tümer İlköğretim Okulu Yanı, Kosova Semt Pazarı Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak, Seyit Çavuş (Nalçacı) Semt Pazarı Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi İbrahim Yazıcı İlköğretim Okulu Yanı, Şeker Semt Pazarı Kılınçarslan Mahallesi Taşlı Yol Sokak Elmas Kuran Kursu Arkası, Beşyüzevler Semt Pazarı Selahattin Eyyubi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Beşyüzevler Cami Yanı, Özalkent Semt pazarı Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi Esader Külliyesi Yanı, Dumlupınar Semt Pazarı Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Yanı, Bosna-2 (Yukarı Bosna) Semt Pazarı Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi, Akşemsettin Semt Pazarı Akşemsettin Mahallesi Horasanlı Sokak Eşrefoğlu İlköğretim Okulu Yanı, Parsana Semt Pazarı Parsana mahallesi Tekinbaş ve Şemsi Efendi Sokak Kesimi Hz. Ali Cami Yanı, Sancak (Kocakonut) Semt Pazarı Sancak Mahallesi Şule Sokak Zeki Altındağ 23.Nolu Sağlık Ocağı Yanı, Aşağı Bosna Semt PazarıBosna Hersek Mahallesi Yemeni Sokak

Kurban satışları ise Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı Büyükkayacık Mah. Aliya İzzet Begovic Caddesi Atış Poligonu yanındaki adreste gerçekleştiriliyor.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek. Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Seyir Tepesi Bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek.

Yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın birinci günü kapalı olurken bayramın 2. gününden itibaren ise bayram boyunca açık olacak. Dileyen misafirler Kelebek Bahçesi’ni saat 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Temiz havasıyla Sille Baraj Parkı, Konya’nın eşsiz manzarasının panoramik şekilde izlendiği Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren 09.00- 00.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

SELÇUKLU’NUN MÜZELERİ BAYRAMIN 3. GÜNÜNDEN İTİBAREN ZİYARET EDİLEBİLECEK

Konya’nın önemli turizm noktalarından olan ve tarihi Sille Mahallesi’nde yer alan Sille Müzesi, Aya Elenia Müzesi ve Zaman Müzesi de bayramın 3. gününden itibaren vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Aya Elenia Müzesi 09.00-18.00, Sille ve Zaman Müzesi ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikâyetlerini görevlilere iletebilecekler.