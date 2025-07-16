Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Çekya’da düzenlenen SUDS Down Sendromu Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcuları ağırladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve milli sporcularıbelediyede misafir etti.

Başkan Pekyatırmacı, 15-21 Haziran tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen SUDS Down Sendromu Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Sporcularla yakından ilgilenen Pekyatırmacı, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Özel sporcuların Avrupa arenasında üstün bir performans ortaya koyduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şampiyonluk ve derecelerle bizleri gururlandıran özel sporcularımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalar boyunca gösterdikleri mücadele azmi, heyecanı ve enerjileri hepimizi gururlandırdı. Sporcularımızı ve onlara emek veren kıymetli antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Selçuklu Belediyesi olarak özel sporcularımızın her zaman yanındayız ve onların en büyük destekçisiyiz” dedi.

Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.