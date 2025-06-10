Konya’nın turizm merkezi Selçuklu, Kurban Bayramı’nda Tropikal Kelebek Bahçesi, Seyir Tepesi, Sille Baraj Parkı ve müzeleriyle 81 bin 455 ziyaretçiyi büyüledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sembol mekanları, Kurban Bayramı tatilinde Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Parkı, Sille Mahallesi ve müzeler, bayram boyunca yoğun ilgi görerek toplam 81 bin 455 ziyaretçiyi ağırladı.

KELEBEK BAHÇESİ VE ÇİÇEK BAHÇESİ BÜYÜLEDİ

Mevlana Müzesi’nden sonra Konya’nın en çok ziyaret edilen noktası olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 12 bin 710 misafiri ağırladı. Ziyaretçiler, kelebeklerin benzersiz yaşam döngüsüne ve binlerce bitki türüne hayran kaldı. Kelebekler Vadisi Parkı’ndaki Selçuklu Çiçek Bahçesi ise rengarenk atmosferiyle bin 875 kişiye keyifli anlar yaşattı.

DOĞA VE TARİH SİLLE’DE BULUŞTU

Sille Baraj Parkı, doğayla iç içe bir deneyim sunarak 33 bin 328 ziyaretçiyle bayramın en popüler noktalarından biri oldu. Selçuklu Seyir Tepesi 30 bin, tarihi Sille Mahallesi ile Aya Elenia ve Sille ile Zaman Müzeleri ise 3 bin 542 misafiri ağırladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bayramda Konya, şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, Selçuklu’nun turistik mekanlarına büyük ilgi gösterdi. Toplam 81 bin 455 ziyaretçiyi ağırladık. Bu güzel tabloya katkı sunan ekip arkadaşlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.