Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” büyük ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 bin yıllık geçmişiyle Konya’nın kalbi konumunda olan Tarihi Bedesten’de düzenlenen alışveriş günlerini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ticaretin canlanması ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nde şehir içinden ve şehir dışından on binlerce misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Altay, “11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlediğimiz Bedesten Günleri kapsamında çok sayıda etkinliğe ve indirime imza atıldı. Bu üç gün boyunca hem ziyaretçilerimiz memnun kaldı hem esnafımızın yüzü güldü. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri inşallah önümüzdeki yıldan itibaren büyüyerek devam edecek. Ben etkinliklere katılan tüm hemşehrilerime, misafirlerimize, Esnaf Odaları Birliğimize, Tarihi Bedesten Derneğimize ve katkı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ne katılan vatandaşlar da birbirinden farklı etkinliklerden ve yapılan indirimlerden çok memnun kaldıklarını belirtirken, esnaflar da Başkan Altay’a teşekkür etti.

2. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, sanat uygulamaları, Mehteran Topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Sergisi vatandaşlarla buluştu. Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatıldı.